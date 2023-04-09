Advertisement

لبنان

هل يرد "حزب الله" على اسرائيل؟

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
09-04-2023 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1055489-638166307871410914.jpg
Doc-P-1055489-638166307871410914.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

لم ينته الحدث جنوباً، اقله ليس اكيدا انه انتهى. بعد الغارات الاسرائيلية على لبنان، ترجح مصادر مطلعة ان يكون هناك رد من حزب الله على اسرائيل، خصوصا وأن معادلة الردع تفرض على الحزب منع تكريس فكرة السماح لاسرائيل بتنفيذ ضربات جوية على لبنان تحت اي حجة، لذلك فإن التوقعات وتحليلات بعض المقربين من الضاحية الجنوبية تشير الى امكانية حصول حدث ما.
Advertisement
الاهم ان ما حصل في الجنوب من اطلاق صواريخ لم يكن عليه بصمات الحزب العملية، وان كان من الصعب التصديق ان الحزب ام يكن يعلم، لكن، السردية السياسية التي يرفعها الحزب تؤكد انه لن يكون حارس حدود وان اطلاق الصواريخ يمكن ان يحصل من اي جهة، وهذا لا يبرر لاسرائيل الاعتداء على لبنان.

يمكن ربط هذا التحليل في اصل رغبة حزب الله بالتصعيد مع اسرائيل وتسخين الجبهة الجنوبية، اي ان الحزب يبحث عن حجة التصعيد لاسباب كثيرة، فكيف له ان يهمل حدثا كالغارات الاسرائيلية التي استهدفت اراض لبنانية حيوية، زراعية وبنى تحتية؟ من هنا يصبح انتظار خطوة عسكرية من قبل الحزب امراً منطقيا.

مؤشر اخر يوحي بإمكانية حصول الرد، هو البيان الذي صدر عن الاعلام الحربي التابع للحزب والذي فصل الاعتداءات الاسرائيلية وموقعها، وهذا قد يشير الى عدم غض النظر من قبل الحزب، وعليه فإن التطورات قد تعود مجددا خلال الايام المقبلة الى الساحة الجنوبية لتستبق اطلالة الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله يوم الجمعة المقبل، خلال احياء يوم القدس العالمي.

لا يمكن عزل التصعيد جنوبا عن التطورات في داخل فلسطين، اذ ان اسرائيل تحشد جنودها وتستدعي الاحتياط في مؤشر واضح على امكان الذهاب الى عملية عسكرية ضد قطاع غزة، وهذا الامر يترافق مع تزايد العمليات في الضفة الغربية واراضي الـ ٤٨، لذلك فإن الاستراتيجية باتت واضحة ولن يكون لبنان بعيدا عنها. 

تركز الفصائل الفلسطينية على فكرة تشتيت اسرائيل وهذا يتطابق مع مساعي حزب الله المرتبطة بوحدة الساحات، لذلك فإن التطورات الداخلية ستترافق حتما مع تصعيد من لبنان، اكانت الفصائل الفلسطينية هي من يقوم به ام حزب الله بنفسه، وقد يكون الرد المتوقع قريبا احد مؤشرات استعداد الحزب  لتدحرج الامور الى حرب مفتوحة. 

حتى ان الضغوط التي يتعرض لها نتنياهو باتت اكبر من قدرته على احتوائها اذ يرغب كثر من قادة اسرائيل والمسؤولين السياسيين والامنيين فيها بإستعادة الردع عبر عمليات عسكرية وامنية جدية، وهذا ما لا يرغب نتنياهو بالذهاب اليه خوفا من تداعياته الكارثية... 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

علي منتش Ali Mantash

@alimantash
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:05 | 2023-04-11
04:00 | 2023-04-11
07:00 | 2023-04-11
08:19 | 2023-04-11
08:17 | 2023-04-11
08:13 | 2023-04-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website