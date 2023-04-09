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لبنان

الرّاعي للمسؤولين: كفوا عن هدم الدولة وإفقار الناس وإخلعوا عنكم صفة الفاشلين

Lebanon 24
09-04-2023 | 03:54
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دعا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الرّاعي السياسيين للمسارعة فوراً إلى إنتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية يحظى بثقة شعبه، وقال: "من دون الثقة بالحاكم لا إستمراريّة له في السلطة، قالثقة هي مصدر قوة والرئيس الموثوق به يحتاجه اللبنانيون لجمهوريتهم فابحثوا أيها النواب والكتل عن مثل هذا الشخص وانتخبوه سريعاً وأخرجوا من الحيرة وإنتظار كلمة السر، وكفوا عن هدم الدولة وعن ترك أرض الوطن سائبة، واخلعوا عنكم صفة القاصرين". 
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وفي كلمةٍ له خلال ترؤسه قداس "عيد الفصح" في بكركي، اليوم الأحد، توجّه الراعي إلى المسؤولين بالقول: "كفوا عن هدم الدولة مؤسساتياً وإقتصادياً وكفوا عن إفقار المواطنين واخلعوا عنكم صفة القاصرين والفاشلين".
كذلك، فقد رأى الراعي أنّ "قيامة المسيح ليست للمسيحيين حصراً إنما لجميع الناس فهي لكل البشر"، وأضاف: "كل مسؤول في الدولة والمجتمع لا يعيش قيامة القلب سيغرق في أنانيته ومصالحه الصغيرة ويفقد ثقة من هم في دائرة مسؤولياته".

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