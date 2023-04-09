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لبنان

بعد الكتل الهوائية الحارة.. لبنان على موعد مع طقس متقلب وماطر

Lebanon 24
09-04-2023 | 04:10
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يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط  بكتل هوائية حارة مصدرها مصر والخليج العربي وتستمر حتى ظهر الإثنين حيث تعود الى معدلاتها الموسمية تحت تأثير المنخفض الجوّي المتمركز غرب تركيا والذي يؤدي الى طقس متقلب احيانًا.
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الطقس المتوقع في لبنان:
 
الأحد: غائم اجمالاً بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الساحلية حيث تكون فوق معدلاتها الموسمية بحدود ٥ درجات و رياح ناشطة تشتد احيانا خاصة في المناطق الشمالية لتصل الى ما يقارب ٦٠ كم/س والتي تكون محملة بالغبار فتسود معها حالة سديمية في الأجواء مما تؤدي الى سوء في الرؤية.
الإثنين: غائم جزئياً الى غائم مع درجات حرارة صباحية مرتفعة فوق معدلاتها ورياح ناشطة خاصة في المناطق الشمالية. تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي بدءاً من فترة الظهيرة في المناطق الجبلية والساحلية مع احتمال تساقط امطار خفيفة و متفرقة تكون موحلة كما يتكوّن الضباب الكثيف على المرتفعات ليلا حيث تنعدم الرؤية بشكل كلي.
 
الثلاثاء: غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض ملحوظ وسريع بدرجات الحرارة و رياح ناشطة مع احتمال تساقط أمطار متفرقة نتيجة اقتراب المنخفض الجوّي المتمركز فوق تركيا فيستمر ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات خاصة في الفترة الصباحية.
 
الأربعاء: غائم اجمالا مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة و تساقط امطار متفرقة نتيجة تأثير المنخفض الجوي و تكون غزيرة احيانا خاصة في المناطق الجنوبية و رياح ناشطة تشتد لتصل الى ما يقارب ٦٠كلم/س مترافقة مع برق و رعد. يبدأ تساقط الثلوج على ارتفاع ١٨٠٠متر و ما فوق و يتدنى مستوى تساقطه مع تدني درجات الحرارة ليلا ليلامس ال ١٦٠٠متر.
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