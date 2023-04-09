بدا واضحاً أنّ منسوب التوتر الذي كان مُرتقباً بين حركة "أمل" و "القوات اللبنانية" قد تراجع نسبياً خلال اليومين الماضيين لاسيما بعد التصريحات النارية التي أدلى بها رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس "القوات" سمير جعجع عن بعضهما البعض.

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وما تبيّن هو أنَّ هناك إشارات صدرت من عين التينة باتجاه نواب ومسؤولي الحركة بوجوب عدم الدخول في أيّ سجالات في الوقت الرّاهن لاسيما خلال فترة الأعياد، والدليل على ذلك هو أنه لم تكن هناك أيّ تصريحات مُندرجة في إطار فتح جبهة كلاميّة أو سياسية مع "القوات".

وفي السياق، قالت مصادر مقرّبة من "الثنائي الشيعي" لـ"لبنان24" إنّ "حركة أمل لا تهتم لمعركة مع القوات، فأصلاً لا توافق معها، وبالتالي التلاقي السياسي لن يحصل، وهناك أمورٌ أهم ننشغل بها".