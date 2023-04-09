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لبنان

عودة يدعو للتصميم على السير في مسيرة الخلاص

Lebanon 24
09-04-2023 | 05:18
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دعا متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة، للتصميم على السير في مسيرة خلاص لبنان.

 
 
وأكد عودة، في عظة أحد الشعانين، أنه مهما اشتدَت الصعوبات على المؤمن، يبقى الله حافظاً ومُعيلاً لنا، مشدداً على أن البلد ومَن فيه اصبحوا فريسةً للشرير.
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الياس عودة

أحد الشعانين

لبنان

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