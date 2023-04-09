وزير الطاقة بلباسٍ لافت.. هكذا ظهر داخل الكنيسة (صورة)

تناقلَ ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ صورة لوزير الطّاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض أثناء مُشاركتهِ في قدّاس عيد الشعانين، اليوم الأحد.

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