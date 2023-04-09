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لبنان

هاشم: للتفتيش عن الحلول من خلال النقاش

Lebanon 24
09-04-2023 | 05:39
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أمل عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، ان يكون الفصح "محطة اساسية نستلهم منها معاني وقيم القيامة لإخراج وطننا من الشلل الذي اصاب حياته السياسية بسبب التعطيل وترك اثاره السلبية على الواقع الحياتي للبنانيين".
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وقال في بيان: "القيم والمعاني الحقيقية لعيد القيامة تفتح امامنا امكانية معالجة ازماتنا بروحية المحبة والتواصل من اجل مصلحة الوطن ومصلحة الانسان فيه، للوصول الى الامان الاجتماعي والسياسي، بعيدا عن الحسابات الضيقة والرهانات والارتباطات، والسعي لتأمين متطلبات اللبنانيين".

ودعا إلى "مقاربة كل القضايا والملفات عبر نقاش وطني بعد التفاهم على كيفية انهاء ازمة الاستحقاق الرئاسي لإعادة انتظام الحياة السياسية والاقلاع عن نهج التعطيل الذي انعكس سلبا على تسيير بعض الامور الضرورية، لذلك فإن الوصول الى رئاسة الجمهورية بشخصية قادرة على محاكاة ازماتنا من كل جوانبها وارتباطاتها، يعيد المؤسسات لدورها الطبيعي في الفعالية والانتاجية المطلوبة".
 
وشدد على ضرورة "تلقف بعض الايجابيات التي تشهدها المنطقة العربية والاقليم كما دعا الرئيس نبيه بري، لكي نبني عليها"، ودعا إلى "التفتيش عن الحلول من خلال نقاش هادئ وسريع والابتعاد عن الاثارة والشحن والتمسك باللغة الطيبة".
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