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لبنان

دعوة من عربيد الى رؤساء الجمهورية السابقين

Lebanon 24
09-04-2023 | 06:49
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غرد رئيس المجلس الاقتصادي والإجتماعي والبيئي شارل عربيد عبر حسابه على "تويتر"، قائلا: "أدعو رؤساء الجمهورية السابقين، وانطلاقا من تجربتهم في الحكم ومعرفتهم بالواقع اللبناني إلى اللقاء المتواصل والعمل معا على استنباط الافكار واقتراح حل يخرج البلاد من الأزمة. في الكثير من الدول يلتقي الرؤساء السابقون عندما يكون الوطن بخطر".
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