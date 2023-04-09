جنبلاط يصحح معلومات ردا على منشور لأحد المتابعين: سليمان بك ناصيف من ابناء المختارة لكنه "روم كاثوليك"

علق رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط على منشور يتحدث عن منتجع الحمامات المعدنية الموجود في الحِمّة عند ملتقى الحدود الفلسطينية والسورية والأردنية، التي قدمها رجل الاعمال اللبناني سليمان ناصيف من بلدة المختارة. وكتب جنبلاط ردا على المنشور: "اتمنى تصحيح المعلومات لان سليمان بك ناصيف هو من ابناء المختارة لكنه من طائفة الروم الكاثوليك".

اتمنى تصحيح المعلومات لان سليمان بك ناصيف هو من ابناء المختارة لكنه من طائفة الروم الكاثوليك 🙏🌹 https://t.co/QfjV69xcfA — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) April 9, 2023 Advertisement

وكان صاحب المنشور قال: "القليلون يعرفون ان منتجع الحمامات المعدنية الموجود في الحِمّة عند ملتقى الحدود الفلسطينية والسورية والأردنية قد اقامها رجل الأعمال اللبناني الدرزي سليمان بك ناصيف من المختارة سنة 1930 بعدما استطاع ان يستحصل على ترخيص من سلطات الانتداب. اقفل هذا المنتجع بعد اندلاع الحرب عام 1948".

وأضاف جنبلاط: "ولمزيد من المعلومات فانه لم يقفل في ١٩٤٨ اذ زرته برفقة كمال جنبلاط عام ١٩٦٠ ايام الوحدة السورية المصرية".