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لبنان

الصّمد: آمل أن يكون العيد مناسبة لقيام لبنان

Lebanon 24
09-04-2023 | 08:39
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تقدّم النائب جهاد الصمد، في بيان، من اللبنانيين عموماً والمسيحيين الذين يتبعون التقويم الغربي خصوصاً، بالتهاني بمناسبة عيد الفصح المجيد، آملاً أن يكون العيد "مناسبة لقيام لبنان ونهضته واستعادته عافيته من جديد، وإخراجه من دوّامة الأزمات الخانقة التي يعاني منها المواطنون على جميع الصّعد".
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وتمنّى أن "تنعكس أجواء التفاهم والتعاون السّائدة حالياً في المنطقة إيجاباً على لبنان في جميع القضايا العالقة".
 

ونوّه بـ"صمود أهلنا في فلسطين في مواجهة غطرسة الإعتدءات الإسرائيلية عليهم، وتدنيسهم الأماكن المقدسة"، آملاً أن "يصلي الجميع قريباً، مسلمين ومسيحيين، في المسجد الأقصى في القدس الشريف وكنيسة المهد في بيت لحم وكنيسة القيامة في القدس، بعد تحريرهم من نير الإحتلال الإسرائيلي".

                                                
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