اليكم ما سجله دولار السوق الموازية عصرا



Advertisement بينما افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباحا، على تسعيرة ما بين 96500 و96800 ليرة للدولار الأميركي.

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم الأحد، تسعيرة تراوحت ما بين 96600 و96900 ليرة للدولار الأميركي.