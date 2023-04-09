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لبنان

خريس: لبنان كبير بوحدته الداخلية وعيشه المشترك

Lebanon 24
09-04-2023 | 10:50
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إعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي خريس ان "ما يقدمه الشعب الفلسطيني ومقاومته من تضحيات وثبات بوجه المحتل الإسرائيلي يدعو للتفاؤل أكثر من اي وقت مضى بتحرير فلسطين كل فلسطين"، مشيراً الى "الملاحم البطولية التي سطرها ابناء فلسطين ودفاعهم المستميت عن مسجد الأقصى عو خير دليل على الوحدة الداخلية والمقاومة الموحدة في وجه المحتل الغاشم".
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ولفت  خلال احتفال تأبيني في بلدة برج رحال قضاء صور، الى انه "لا جديد على كافة الصعد"، مؤكدا ان "لبنان لا يمكن ان يقسم، فهو كبير  بأهله مسلمين ومسيحيين"، منتقدا البعض الذي يهول بهذا الطرح، ومؤكدا ان "لبنان كبير بوحدته الداخلية وعيشه المشترك".
 
وعن انتخاب رئيس للجمهورية، قال خريس: "لا جديد يذكر سوى اننا طرحنا نحن مرشحنا وعلى الفريق الأخر ان يسمي مرشحه ونذهب لإنتخاب رئيس للجمهورية ونعيد للوطن عافيته وامانه على كافة الصعد".
 
وألقت المربية رؤوفة صفا كلمة العائلة شكرت فيها كل من واساهم بمصابهم، وفي الختام تلا الشيخ عباس سلمان السيرة الحسينية.
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