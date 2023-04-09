250 دولاراً لهؤلاء في لبنان من المصارف.. كيف ذلك؟

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وأوضحت المصادر أنّ هناك توقعات بأن يبقى نمطُ دفع الدولارات على "صيرفة" متصاعداً في الوقت الراهن، إلا أنَّ ذلك قد يتراجع تدريجياً ما سينعكسُ على السّوق، وتابعت: "حالياً، فإنّ بعض المصارف مُلتزمة بتسديد طلبات قديمة على سعر صيرفة 88 ألف ليرة، ويعني ذلك زيادة في ربح المواطن بالدولار. فعلى سبيل المثال، من أودع مبلغ مليار ليرة لتحويله عبر صيرفة إلى دولار، كان سيتقاضاه 11,111 أميركياً وفق سعر "صيرفة" 90 ألف ليرة. أمّا مع سعر المنصة على الـ88 ألفاً، فسيحصل المواطن على 11,363 دولاراً، ما يعني أن الزيادة الإضافية ستكون بحدود 252 دولاراً، وهذا المبلغ يجب أن يغطيه مصرف لبنان بالسيولة، ما يعني دفعاً إضافياً للدولارات".