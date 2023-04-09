في النبطية.. حريقٌ يلتهم سيارة وسط الطريق! (صورة)

اندلع حريقٌ داخل سيارة على طريق عام زوطر الشرقية - النبطية الفوقا، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الجنوب.

وعلى الفور، عملت فرق الإطفاء على إخماد النيران واقتصرت الأضرار على الماديات.