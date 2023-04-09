توترٌ في مخيّم عين الحلوة.. ماذا جرى مساء اليوم؟

أفادت مندوبة "لبنان24" في الجنوب عن حصول إشكالٍ مسلح داخل مخيم عين الحلوة، مساء اليوم الأحد.

ووفقاً للمعلومات، فإنَّ إطلاق النار حصل إثر إشكالٍ في الشارع التحتاني - مفرق بستان القدس، وقد أسفر عن سقوط جريح.