تواصلٌ بين بري وباسيل عبر "نائب عوني".. من هو وما الهدف؟

ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الأحد، أنّ رئيس "التيار الوطنيّ الحر" جبران باسيل أوفد النائب آلان عون لخوض جلسات تواصل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري و"حزب الله" لإستطلاع إمكانية عقد جلسة تشريعية يكون هدفها تأجيل الإنتخابات البلدية والتمديد للمجالس الحالية بموجب قانونٍ صادر عن مجلس النواب.

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ولفتت المعلومات إلى أن هذا التأجيل يرتبطُ بإعلان الحكومة عدم القدرة على تمويل الانتخابات، موضحة أنّ "التيار سيشارك في جلسة نيابية للتأجيل، لكن بعد إعلان تعذر التمويل، ومن المفترض أن يتم حسم الملف المطروح قريباً".

في المقابل، قالت مصادر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إنّ "الحكومة ووزير الداخلية بسام المولوي سوف يستمران في التشديد على إجراء الانتخابات حتى آخر لحظة".