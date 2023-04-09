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لبنان

اجتماعٌ دولي بشأن لبنان قريباً.. هل ستشارك إيران به؟

Lebanon 24
09-04-2023 | 13:28
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ذكرت قناة الـ"MTV"، اليوم الأحد، أنّ هناك توجهاً لعقد اجتماعٍ خماسيّ جديد بشأن لبنان، وسيكون بين فرنسا، الولايات المتحدة، السعودية، قطر ومصر.
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وأشارت المعلومات إلى أن هناك محاولات لرفع التمثيل في الإجتماع ليكون على مستوى وزراء خارجية البلدان المشار إليه، موضحة أنّ عواصم عدّة أبدت نيتها إستضافة الإجتماع الخماسي ومنها الرياض، واشنطن والقاهرة، ولا صحّة للمعلومات المتداولة عن إنضمام إيران إلى هذا الإجتماع. 
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