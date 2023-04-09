ارتفاع في سعر صرف الدولار.. هذا ما سجله مساء اليوم

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الأحد، ما بين 96700 و97000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

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وكان سعر الصرف قد سجل عصراً ما بين 96600 و96900 ليرة للدولار الأميركي.