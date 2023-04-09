كشفت صفحة "وينيه الدولة" عبر "فيسبوك" أنّ سكان منطقة الحمرا - بيروت، اشتكلوا من الدعارة العلنية المنتشرة في شوارع المنطقة، والتي تنشطُ بعد منتصف الليل.

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وكشفت الصفحة أنّ فتيات الليل ينتشرون على أبواب الفنادق وعلى مفترقات الطرق في الحمرا، مشيرة إلى أنّ الشبان والزبائن ينتشرون حول هؤلاء الفتيات في مشهدٍ استنكره الأهالي بشدّة.

وأشارت الصفحة إلى أنّ سُكان الحمرا تقدموا بشكاوى لمحافظة العاصمة وفصيلة رأس بيروت في قوى الأمن الداخلي بشأن ما يجري، إلا أنه لم يحصل أي تحرّك حتى الآن.

وأرفقت "وينيه الدولة" منشورها بمقطع فيديو يظهر قيام فتيات بالصراخ وسط الطريق في الحمرا، وذلك خلال ساعات متأخرة من الليل.