مُبادرة رئاسيّة مُرتقبة للنواب المستقلين

كتبت صونيا رزق في"الديار": يبدو ان خلوة حريصا فعلت فعلها مع النواب المستقلين و»التغييريين»، اذ دبّت بهم الحماسة الفورية بعد سماع عظة البطريرك بشارة الراعي، خلال القداس الذي تلا الخلوة الروحية، فإتفقوا على ضرورة إطلاق مبادرة ما زالت قيد الاعداد، وفق ما اشار احد النواب «التغييريين» لـ» الديار»، مفضّلاً عدم ذكر إسمه حالياً، اي قبل إكتمال الطبخة الرئاسية كما أسماها، وقال: « سنبحث قريباً في مبادرة عنوانها ضرورة إيصال المرشح الوسطي المقبول من اكثرية الافرقاء السياسيين، وغير ذلك فالمهمة صعبة وغير واردة ، لا بل تقارب المستحيل، لانّ وصول مرشح ممانع او معارض سيبقى حلماً لن يتحقق، لذا إرتأينا المرشح المضمون وصوله، وهنالك أسماء قيد الدرس بعضها معروف».

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هذا بإختصار ما قاله نائب «التغيير»، الذي لقي كلامه إستغراباً لدى نائب معارض، بسبب إستفاقة متأخرة، وبعد دعوات متكرّرة من فريقهم الى النواب «التغييريين» للمضيّ معهم والاتفاق على مرشح رئاسي، والتصويت له للحصول على 65 صوتاً ، معتبراً بأن «لا احد يفهم على هؤلاء، حتى انهم لا يفهمون على بعضهم» ، وقال:» خلافات وإنقسامات وتناحرات وآراء متناقضة، الامر الذي يجعلنا نستعين بالمثل الشائع كل يغني على ليلاه ، والنتيجة فشل متواصل، آخره ما جرى في جلسة اللجان النيابية».

وعلّقت مصادر سياسية مطلعة : «لماذا سارعوا اليوم للبحث عن مبادرة رئاسية لإيصال المرشح الوسطي بعد مرور كل تلك الاشهر»؟ معتبرة بأنّ «هؤلاء النواب كانوا يملكون الوكالة الحقيقية من الشعب الثائر على المنظومة والرافض للفساد والسرقات، اي كل الذين إنتفضوا ومن كل الطوائف، لذا كان من الاجدى لو قام نواب التغيير بواجبهم ، وتوحدّوا منذ تاريخ وصولهم الى الندوة البرلمانية على كل الاستحقاقات الهامة والقضايا الملحّة والعالقة». واملت المصادر «ان يكونوا اليوم على قدر كبير من اليقظة خصوصاً في انتخابات الرئاسة، اي ان يجتمعوا من جديد تحت سقف واحد، ويتفقوا على دعم مرشح وسطي معتدل سياسياً، وقادر على الحوار مع كل الاطراف، والاسماء عديدة في هذا الاطار ومعروفة، وليس من الصعب ابداً ايجادها».

وختمت المصادر بدعوة النواب المستقلين و»التغييريين» بأن يكونوا قدوة لباقي النواب، لانهم إنتخبوا من قبل مواطنين غير حزبيين، اي لبنانيين لا يؤمنون بسياسة الزعيم، بل بلبنان الوطن فقط.