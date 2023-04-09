من "تلازم المسارين" إلى "وحدة الجبهات"

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كتب جان فغالي في "نداء الوطن": جاءت حادثة المسجد الأقصى لتعيد إنعاش مقولة "الجبهة" في توصيف جنوب لبنان، انطلقت نظرية "وحدة الجبهات"، والمقصود فيها جبهة غزة وجبهة الضفة الغربية وجبهة الجولان وجبهة جنوب لبنان. اليست مفارقة أن تكون "الجبهات" في لبنان وسوريا وفلسطين، في وقتٍ سبق لمسؤول إيراني أن تحدَّث عن أن إيران تسيطر على أربع عواصم، منها بيروت ودمشق وبغداد وغزة؟تحرّك "وحدة الجبهات" تمَّ بين الجنوب والجولان وغزة والضفة الغربية، وهذا المعطى الجديد هو تحوًّلٌ استراتيجي يُعتبر الأول والأهم منذ حرب تموز 2006، لا بل منذ تسعينيات القرن الماضي، في ذلك التاريخ، وإثر مؤتمر مدريد، بدأ الحديث عن مسارات التفاوض. تمَّ قطع الطريق على المسار اللبناني تحت شعار "وحدة المسارين" اللبناني والسوري، وكان المقصود الحقيقي بهذا الشعار أنّ المسار السوري هو الموجود فيما المسار اللبناني ملحق بالمسار السوري، وكان وزير الخارجية السوري فاروق الشرع، هو عملياً وزير خارجية سوريا ولبنان في آنٍ واحد.منذ ثلاثين عاماً إلى اليوم، لم يتغيَّر شيء: من تلازم المسارات إلى توحيد الجبهات.إذاً، من شويّا إلى العاقبية الى القليلة، السيادة اللبنانية وجهة نظر. المسألة لم تعد مزحة على الإطلاق، أي لبنان قادر على الصمود؟ لبنان الذي خسر ابناؤه ودائعهم؟ لبنان الذي ليس في إداراته قرطاسية، إنْ لم نقل أكثر؟ لبنان الذي تعيش مؤسسته العسكرية على المساعدات من الولايات المتحدة الاميركية وقطر؟ لبنان غير القادر على إجراء انتخابات بلدية واختيارية لأنه غير قادر على توفير كلفة اجرائها والتي تُقدَّر بسبعة ملايين دولار؟ لبنان غير القادر على فتح المدراس الرسمية؟ لبنان غير القادر على ضبط حدوده البرية ليصبح فيه مليونان ومئة الف نازح سوري؟عن أي مقاومة نتحدَّث؟ وأي مقاومة سنخوض؟ ومع ذلك، حزب الله "مكمَّل"، ولا شيء يوقفه، لا تصريح ولا تنديد، وهو يتصرف على قاعدة: "أنتم تقولون ما تريدون، وأنا أفعل ما أريد".