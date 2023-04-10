الشتاء لم ينتهِ بعد: منخفض جوي عاصف من اليونان وتركيا إلى لبنان.. هذه تفاصيله

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ ان منخفضا جوّيا عاصفا يضرب اليونان وغرب تركيا، ينحرف تدريجياً نحو الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط، وسوف يؤثر على المنطقة بأمطار غزيرة وعواصف رعدية وتدني حاد بدرجات الحرارة اعتباراً من قبل ظهر يوم الاثنين.
تنحسر الموجة المدارية الحارة والمغبرة صباح يوم الثلاثاء وتتقدّم الامطار ضمن رياح جنوبية غربية ناشطة ويتحول الطقس الى ممطر مع عواصف رعدية وتشتد غزارتها بين يومي الاربعاء والخميس تترافق مع تساقط الثلوج فوق 1700 متر والبرَد ساحلا وجبلاً ونبلغ نسبة العواصف الرعدية 60%.
إذا، بحسب خنيصر، اجواء ممطرة بانتظار لبنان خلال هذا الاسبوع وتراجع حاد بدرجات الحرارة اي بمعدل 10 درجات مئوية.
الشتاء لم ينته بعد وللسواحل اللبنانية والجبال الغربية الحصة الكبرى من الهطولات والبقاع الحصة الثانية.
الحرارة على الساحل: 25 نهاراً و 19 ليلاً
في البقاع: 23 نهاراً و 15 ليلا
على الجبال 1200 متر: 22 نهاراً و 13 ليلاً
على الجبال 2000 متر: 17 نهاراً و 05 ليلاً
الرياح: جنوبية غربية سرعتها 35 الى 50 كم في الساعة.
الضغط الجوّي: 1006hpa
الرطوبة: 76%
حالة البحر: منخفض الموج حرارة المياه 18 درجة