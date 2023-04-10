Advertisement

لبنان

خلاف يكشف فضيحة: ما علاقة بطاقات النازحين السوريين؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
10-04-2023 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1055727-638167113376064302.jpg
Doc-P-1055727-638167113376064302.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
فتحت جهات صحية دولية تحقيقاً داخلياً بشأن عمليات جراحية تكلفت فيها منظمات صحية وظهر فيها تزوير أو خداع، حيث أن عدداً من اللبنانيين إنتحلوا صفات سوريين وحملوا بطاقاتهم الشخصية وكونوا ملفات طبية وأجروا عمليات على أسمائهم بمساعدة إداريين في عدد من المستشفيات وخاصةً في مناطق الأطراف.
Advertisement
وبحسب المعلومات، فإنّ هذه القضية تتكرر منذ ثلاث الى أربع سنوات، وتم كشف تداعياتها بعد خلاف بين لبناني وسوري على المبلغ الذي تقاضاه السوري من أجل تأجير بطاقته الشخصية.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:05 | 2023-04-11
04:00 | 2023-04-11
07:00 | 2023-04-11
08:26 | 2023-04-11
08:19 | 2023-04-11
08:17 | 2023-04-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website