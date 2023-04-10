خطوة تخيف باسيل ولن يقدم عليها

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يبدو ان رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل لم يعد قادرا على السيطرة على جزء لا بأس به من جمهوره، فبعد التصعيد الاخير ضد حزب الله وجد باسيل نفسه غير قادر على اعادة العلاقة الى ما كانت عليه.وبحسب مصادر مطلعة فإن "باسيل يجد صعوبة كبيرة في مواجهة جمهوره في حال قرر العودة الى التحالف مع حارة حريك، على اعتبار ان هذا الجمهور لن يكون جاهزا لمثل هذه الخطوة".وترى المصادر "ان باسيل سيخسر مجددا من قاعدته الشعبية في حال حسن علاقته مع الحزب بعد كل التصعيد الذي حصل وهذا قد يكون احدى الاسباب التي تمنعه من القيام بخطوات ايجابية في هذا السياق".