خطاب مفصلي لنصرالله: تصعيد أم تراجع؟

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أكدت مصادر مطلعة أن خطاب الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في مناسبة "يوم القدس" الاسبوع المقبل سيكون تصعيديا ضد اسرائيل الى حد كبير.وبحسب المصادر فإن نصرالله سيتناول التهديدات الاسرائيلية المتزايدة، وسيكون له موقف بإسم حزب الله وبإسم حلفائه في المنطقة، من دون ان يكون محسوما اذا كان سيتبنى اطلاق الصواريخ من لبنان.وترى المصادر ان لقاءات نصر الله مع قادة الفصائل الفلسطينية يأتي في اطار التحضير للخطاب الذي وصفه البعض بالمفصلي.