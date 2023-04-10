مخرج محتمل للانتخابات البلدية

تكثر الأسئلة في البلدات والقرى حول حصول الإنتخابات البلدية والإختيارية او عدمه، ويقوم عدد من المخاتير ورؤساء البلديات بالتواصل مع المرجعيات السياسية لإستيضاح الوضعية في الأيام المقبلة ، فكانت معظم الإجابات في إتجاهٍ واحد تقريباً ، وخلاصتها أن تكتلا بارزا سيتقدم بإقتراح قانون للتمديد للمجالس البلدية والإختيارية بسبب إستحالة إجراء الانتخابات، وستحدد جلسة تشريعية في أواخر نيسان سيشارك فيها تكتل مسيحي وازن من أجل تأمين الميثاقية لها وسيمدد للمجالس البلدية والإختيارية ، ولن تفلح المعارضة في تعطيل هذه الجلسة.

Advertisement