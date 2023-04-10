Advertisement

لبنان

مخرج محتمل للانتخابات البلدية

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
10-04-2023 | 02:15
A-
A+
Doc-P-1055735-638167122990341562.jpeg
Doc-P-1055735-638167122990341562.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تكثر الأسئلة في البلدات والقرى حول حصول الإنتخابات البلدية والإختيارية او عدمه، ويقوم عدد من المخاتير ورؤساء البلديات بالتواصل مع المرجعيات السياسية لإستيضاح الوضعية في الأيام المقبلة ، فكانت معظم الإجابات في إتجاهٍ واحد تقريباً ، وخلاصتها  أن تكتلا بارزا سيتقدم بإقتراح قانون للتمديد للمجالس البلدية والإختيارية بسبب إستحالة إجراء الانتخابات، وستحدد جلسة تشريعية في أواخر نيسان سيشارك فيها تكتل مسيحي وازن من أجل تأمين الميثاقية لها وسيمدد للمجالس البلدية والإختيارية ، ولن تفلح المعارضة في تعطيل هذه الجلسة.
Advertisement
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:05 | 2023-04-11
04:00 | 2023-04-11
07:00 | 2023-04-11
08:26 | 2023-04-11
08:19 | 2023-04-11
08:17 | 2023-04-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website