رب ضارة كهربائية نافعة

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ينعكس بطء سير العمل وإنجاز المعاملات في الدوائر الرسمية إيجابا على بعض المواطنين في ما يخص معاملات محددة ومنها ما يتعلق بطلب ساعات كهرباء للأشخاص الذين أنجزوا بناء منازلهم وأصبحت صالحة للسكن.وفي هذا الإطار، هناك معاملات لا تزال موضوعة في الأدراج من دون إنجازها ما سمح للمواطنين الاستفادة من الكهرباء مجاناً بعد إذن من قبل الدوائر المعنية بتوصيل كابلات كهرباء من أعمدة الكهرباء مباشرة إلى المنازل من دون أن يتوجب عليهم بالتالي دفع فواتير الكهرباء بسبب التأخر بتركيب ساعات لهم.