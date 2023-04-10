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لبنان

فقدت منذ 12 يوماً.. هكذا عثر عليها في بوداي

Lebanon 24
10-04-2023 | 02:16
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عثر على السورية الهام عوض الخالد 47 عاما جثة في بركة زراعية لجمع المياه في سهل بلدة بوداي غرب بعلبك. 
وعلى الفور حضرت الاجهزة الامنية وبدأت  تحقيقاتها وتبين بحسب ما اكد الطبيب الشرعي انها توفيت غرقا منذ عشرة ايام. 
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وكان زوج الهام السوري ط. ر قد تقدم ببلاغ عن اختفائها بتاريخ  28اذار الفائت.
 
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