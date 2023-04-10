أمطار وانخفاض بالحرارة... الى متى يستمرّ المنخفض الجوي الجديد؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، غائما جزئيا إلى غائم مع انخفاض حاد وسريع بدرجات الحرارة (مابين 6 إلى 12 درجة) ورياح ناشطة مع تساقط أمطار متفرقة اعتبارا من الفجر، نتيجة اقتراب المنخفض الجوي المتمركز فوق تركيا ويستمر ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات خاصة في الفترة الصباحية مع انفراجات واسعة خلال النهار ورياح ناشطة مع درجات حرارة دون معدلاتها.

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وجاء في النشرة الآتي :



- الحال العامة: ينحسر تأثير الكتل الهوائية الحارة اعتبارا من ظهر اليوم الإثنين حيث تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الموسمية تحت تأثير الكتل الهوائية الباردة، بسبب اقتراب المنخفض الجوي المتمركز غرب تركيا والذي يؤدي إلى طقس متقلب وماطر مع انخفاض حاد وكبير بدرجات الحرارة (ما بين 6 الى 12 درجة)



معدل درجات الحرارة لشهر نيسان من 15 إلى 24 درجة.



- الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم جزئيا إلى غائم مع درجات حرارة صباحية مرتفعة فوق معدلاتها (بحدود متوسط 4 درجات) ورياح ناشطة خاصة في المناطق الشمالية. تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض تدريجا في المناطق الجبلية والساحلية مع احتمال تساقط أمطار خفيفة ومتفرقة تكون موحلة كما يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات ليلا حيث تنعدم الرؤية بشكل كلي.



الثلاثاء: غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض حاد وسريع بدرجات الحرارة (مابين 6 إلى 12 درجة) ورياح ناشطة مع تساقط أمطار متفرقة اعتبارا من الفجر، نتيجة اقتراب المنخفض الجوي المتمركز فوق تركيا ويستمر ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات خاصة في الفترة الصباحية مع انفراجات واسعة خلال النهار ورياح ناشطة مع درجات حرارة دون معدلاتها.



الأربعاء: غائم إجمالا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة نتيجة تأثير المنخفض الجوي وتكون غزيرة أحيانا خاصة في المناطق الجنوبية ورياح ناشطة تشتد لتصل إلى ما يقارب 60 كلم/س مترافقة مع برق ورعد. يبدأ تساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر وما فوق و يتدنى مستوى تساقطه مع تدني درجات الحرارة ليلا ليلامس ال1600 متر فجر الخميس.



الخميس: غائم إجمالا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة الصباحية، بحيث تتساقط الأمطار بشكل غزير أحيانا مع نشاط للخلايا الرعدية وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق مع رياح ناشطة ( 50 كلم/س) تخف حدة الأمطار من المساء ويبدأ الطقس بالاستقرار.

-الحرارة على الساحل من 17 إلى 32 درجة، فوق الجبال من 12 إلى 25 درجة، في الداخل من 12 إلى 25 درجة.

- الرياح السطحية: شرقية إلى شمالية شرقية نهارا، تتحول إلى جنوبية غربية ناشطة مساء، تتراوح سرعتها بين 15 و 60 كلم/س.

- الانقشاع: متوسط إجمالا ويسوء مع ظهورالغبار في الأجواء.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و80 %.



- حال البحر: هائج اجمالا. حرارة سطح الماء: 19°م.



- الضغط الجوي: 1008 HPA أي ما يعادل: 756 ملم زئبق.



- ساعة شروق الشمس: 13,06 ساعة غروب الشمس: 19,06



