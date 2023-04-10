إيهاب مطر: الاختلاف في الرأي لا يجب ان يؤدي الى خلاف

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شارك النائب إيهاب مطر في الإفطار الذي أقيم في مطعم سي سايد في الميناء – طرابلس، في إطار الإفطارات التي تقيمها مجموعة "إيهاب مطر للتنمية" (IMD)، في حضور حشد من أفراد عائلته.ورحب مطر بالحضور وتحدث معهم، وبعد إنصات الحاضرين لتلاوة آيات من القرآن الكريم، ألقى كلمة شدد فيها على أهمية الروابط العائلية مهما بلغت الاختلافات بين أفرادها.وقال: "الكل يعلم أن العائلة هي الأساس، بغض النظر عن مرتبة أو منصب أو التحصيل العلمي والعمر لأي شخص فيها، ومن الطبيعي جدا حصول بعض الاختلافات والتباينات في الرأي بين الناس، ولكن ليس من المسموح أن يحصل خلاف بين أفراد العائلة مهما كانت المسافات بعيدة، ومع وجود أي اختلاف في الرأي، لا يجب أن يؤدي إلى الخلاف الذي قد يتحول بدوره إلى جفاء وكراهية".ودعا مطر الجميع إلى "أهمية التمسك بصلة الرحم والعائلة"، معتبرا أن أي "شخص مسؤول عن تقريب وجهات النظر بينه وبين الآخر، حتى ولو كان يعلم أن الآخر لديه رأي مختلف عنه، فنحن نتقبل آراء كل الناس ونضع خلافاتنا جانبا كذلك الاختلافات لنبحث في الأمور التي تجمعنا".