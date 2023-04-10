Advertisement

لبنان

إيهاب مطر: الاختلاف في الرأي لا يجب ان يؤدي الى خلاف

Lebanon 24
10-04-2023 | 08:13
A-
A+
Doc-P-1055852-638167365140017792.png
Doc-P-1055852-638167365140017792.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شارك النائب إيهاب مطر في الإفطار الذي أقيم في مطعم سي سايد في الميناء – طرابلس، في إطار الإفطارات التي تقيمها مجموعة "إيهاب مطر للتنمية" (IMD)، في حضور حشد من أفراد عائلته.
 
ورحب مطر بالحضور وتحدث معهم، وبعد إنصات الحاضرين لتلاوة آيات من القرآن الكريم، ألقى كلمة شدد فيها على أهمية الروابط العائلية مهما بلغت الاختلافات بين أفرادها. 
Advertisement
 
وقال: "الكل يعلم أن العائلة هي الأساس، بغض النظر عن مرتبة أو منصب أو التحصيل العلمي والعمر لأي شخص فيها، ومن الطبيعي جدا حصول بعض الاختلافات والتباينات في الرأي بين الناس، ولكن ليس من المسموح أن يحصل خلاف بين أفراد العائلة مهما كانت المسافات بعيدة، ومع وجود أي اختلاف في الرأي، لا يجب أن يؤدي إلى الخلاف الذي قد يتحول بدوره إلى جفاء وكراهية".
 
ودعا مطر الجميع إلى "أهمية التمسك بصلة الرحم والعائلة"، معتبرا أن أي "شخص مسؤول عن تقريب وجهات النظر بينه وبين الآخر، حتى ولو كان يعلم أن الآخر لديه رأي مختلف عنه، فنحن نتقبل آراء كل الناس ونضع خلافاتنا جانبا كذلك الاختلافات لنبحث في الأمور التي تجمعنا".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:05 | 2023-04-11
04:00 | 2023-04-11
07:00 | 2023-04-11
08:26 | 2023-04-11
08:19 | 2023-04-11
08:17 | 2023-04-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website