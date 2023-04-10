Advertisement

لبنان

فضل الله: رجاؤنا كبير بمستقبل أفضل للبنان

Lebanon 24
10-04-2023 | 08:33
A-
A+
Doc-P-1055855-638167377860827558.png
Doc-P-1055855-638167377860827558.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
هنأ العلامة السيد علي فضل الله اللبنانيين بعامة والمسيحيين بخاصة بمناسبة عيد الفصح، وقال في بيان: "إننا، وبمناسبة عيد الفصح الذي يأتي بعد أداء فريضة انتهاء الصوم لدى المسيحيين، بكل ما يمثله الصَّوم، من تزكية للنفس وطهارة لها، نتوجَّه في هذه المناسبة إلى مواطنينا اللبنانيين جمعيا، والمسيحيّين منهم على وجه الخصوص، بالتّهنئة لهم بهذا العيد، سائلين المولى تعالى أن تحمل معها للبنان سبيل الخلاص من الواقع المتردّي الذي وصل إليه، والأمل والرجاء للّبنانيّين بمستقبل أفضل لهم".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:05 | 2023-04-11
04:00 | 2023-04-11
07:00 | 2023-04-11
08:26 | 2023-04-11
08:19 | 2023-04-11
08:17 | 2023-04-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website