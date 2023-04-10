فضل الله: رجاؤنا كبير بمستقبل أفضل للبنان

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هنأ العلامة السيد علي فضل الله اللبنانيين بعامة والمسيحيين بخاصة بمناسبة عيد الفصح، وقال في بيان: "إننا، وبمناسبة عيد الفصح الذي يأتي بعد أداء فريضة انتهاء الصوم لدى المسيحيين، بكل ما يمثله الصَّوم، من تزكية للنفس وطهارة لها، نتوجَّه في هذه المناسبة إلى مواطنينا اللبنانيين جمعيا، والمسيحيّين منهم على وجه الخصوص، بالتّهنئة لهم بهذا العيد، سائلين المولى تعالى أن تحمل معها للبنان سبيل الخلاص من الواقع المتردّي الذي وصل إليه، والأمل والرجاء للّبنانيّين بمستقبل أفضل لهم".