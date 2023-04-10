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لبنان

وفد من "حزب الله" هنأ الطوائف المسيحية في جون بعيد الفصح

Lebanon 24
10-04-2023 | 08:37
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جال وفد من "حزب الله" في بلدة جون، تقدمه مسؤول الشعبة وائل عيسى، يرافقه أعضاء لجنة العلاقات، على الهيئات الروحية المسيحية في البلدة، للتهنئة بعيد الفصح، وكان مناسبة تم خلالها التأكيد والتمسك بصيغة الوحدة الوطنية والعيش الواحد بين مختلف مكونات المجتمع اللبناني، وأعرب الوفد عن ارتياحه "لهذه الروح الأخوية السائدة في جون واقليم الخروب، على الرغم من قسوة الأزمات وتفاقمها في شتى المجالات، وتأثيراتها السلبية على الأوضاع المعيشية".
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وقد شملت الجولة زيارة كنيسة سيدة الانتقال، حيث تم تهنئة كاهن البلدة لطائفة الروم الكاثوليك الأب بول ديميريان، وكاهن رعية كنيسة مار يوسف الأب ادوار شاهين.
 
واختتم الوفد جولته بزيارة تهنئة لدير المخلص، حيث هنأ الرئيس العام للرهبانية المخلصية الأرشمندريت انطوان ديب ورهبان الدير، وتمنى الوفد ان "يحمل العيد السلام والمحبة والاستقرار للبنان".
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