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لبنان

اشكال واطلاق نار في هذه المنطقة ووقوع جرحى.. ماذا يحصل؟

Lebanon 24
10-04-2023 | 09:15
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أفادت مراسلة "لبنان 24" عن وقوع اشكال فردي في مدينة الميناء - سوق الخضار تطور لاحقاً الى اطلاق نار، اصيب نتيجته المدعو "م.خ" بطلق ناري في قدمه عن طريق الخطأ واصابة المدعو "ع.ي" بطلق ناري بقدمه وصفت اصابته بالطفيفة. 
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وفر مطلق النار الى جهه مجهولة. وعرف انّ سبب الاشكال ناتج عن خلافات بين الاطفال في بداية الامر. 
 
 
وفي وقت لاحق أفيد عن تسليم مطلق النار الى الاجهزة الامنية.
 
 
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