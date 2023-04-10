اشكال واطلاق نار في هذه المنطقة ووقوع جرحى.. ماذا يحصل؟

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أفادت مراسلة "لبنان 24" عن وقوع اشكال فردي في مدينة الميناء - سوق الخضار تطور لاحقاً الى اطلاق نار، اصيب نتيجته المدعو "م.خ" بطلق ناري في قدمه عن طريق الخطأ واصابة المدعو "ع.ي" بطلق ناري بقدمه وصفت اصابته بالطفيفة.وفر مطلق النار الى جهه مجهولة. وعرف انّ سبب الاشكال ناتج عن خلافات بين الاطفال في بداية الامر.