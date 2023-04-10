هل ستعقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع؟

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أشارت اوساط حكومية معنية الى ان الدوائر المعنية في وزارة المال ستباشر ابتداء من صباح الغد انجاز التعديلات على زيادات الرواتب والتقديمات ومصادر التمويل، كما اقترحتها "اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الازمة المالية على سير المرفق العام" في اجتماعها يوم الخميس الفائت في السرايا، لتعود بها الى اللجنة الوزارية التي ستعقد اجتماعا ثانيا هذا الاسبوع.وعليه، تضيف الاوساط، أن لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع، ومن المتوقع عقدها الاسبوع المقبل.