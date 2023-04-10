أين شوهدت فيروز بالامس؟



شوهدت السيدة فيروز في أحد الفصح أمام مزار القديسة رفقا في حملايا، لكنها تقصدت الحضور الى المزار ليلا ، برفقة ابنتها ريما.



يذكر أن فيروز تمضي فصل الصيف في بكفيا والجوار وتزور غالبا العديد من المزارات الدينية في المنطقة، كما انها تملك منزلا في منطقة الدلب في بكفيا، اضافة الى منزلها الشتوي في منطقة الرابية في وسط المتن.

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* صورة السيدة فيروز في دير عين القش القديم في منطقة الدلب في بكفيا.