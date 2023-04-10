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لبنان

عبدالله اتصل بقيادة الجيش لارسال طوافة... والسبب؟

Lebanon 24
10-04-2023 | 09:26
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 اتصل عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب بلال عبد الله بقيادة الجيش، طالبا المساعدة في إرسال طوافة للمشاركة في إخماد الحريق الذي اندلع في أحراج منطقة بجيرو في بلدة مزبود.
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