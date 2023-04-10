عبدالله اتصل بقيادة الجيش لارسال طوافة... والسبب؟

اتصل عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب بلال عبد الله بقيادة الجيش، طالبا المساعدة في إرسال طوافة للمشاركة في إخماد الحريق الذي اندلع في أحراج منطقة بجيرو في بلدة مزبود.

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