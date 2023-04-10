كم سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية؟

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم الاثنين تسعيرة تراوحت ما بين ما بين 96.700 و97.000 ليرة لبنانية للدولار الواحد. وهي نفسها التسعيرة التي افتتح عليها السعر في السوق الموازية.

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