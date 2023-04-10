حادث سير مروع في هذه المنطقة.. هكذا فقد السائق السيطرة (فيديو)

*وقع حادث سير مروّع على اوتوستراد القلمون المسلك الشرقي اتجاه طرابلس نتج عنه سقوط عدد من الجرحى وتعمل فرق الاسعاف في الجمعية الطبية على اسعاف الجرحى ونقلهم الى المستشفيات هذا وقد شهدت المحله زحمة سير pic.twitter.com/93JxyVyEJe