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لبنان

حادث سير مروع في هذه المنطقة.. هكذا فقد السائق السيطرة (فيديو)

Lebanon 24
10-04-2023 | 09:50
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وقع حادث سير في منطقة القلمون نتج عنه جريحين احدهما تعرض الى اصابة خطرة. وتم نقلهما بواسطة اسعاف جهاز الطوارئ والاغاثة. 
 
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وفي التفاصيل ان السائق فقد السيطرة اثناء القيادة ليصطدم بالفاصل الاسمنتي. 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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