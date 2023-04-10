فياض بحث مع الاسمر وبشعلاني وجبران في مطالب عمال مؤسسة المياه

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إستقبل وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال الدكتور وليد فياض رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر، يرافقه رئيس نقابة مستخدمي وعمال مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان الأستاذ فرنسوا بشعلاني، بحضور رئيس والمدير العام للمؤسسة المهندس جان جبران.وعرض الأسمر "الواقع المعيشي المزري للعاملين في قطاع المياه، جراء الازمة الاقتصادية المستفحلة وضرورة إيجاد ما أمكن من حلول للتخفيف من معاناتهم".كما اكد بشعلاني "وجوب مساهمة الجهات المانحة في تقديم مساعدات مادية وعينية للعاملين في مؤسسات المياه، كجزء من الكلفة التشغيلية لهذه المؤسسات، بهدف تأمين خدمة أفضل وتقليص أكلاف الصيانة للمعدات والمنشآت".وقد أثنى المهندس جبران على المطالب المحقة للنقابة و"ضرورة ايلاء قطاع المياه الاهتمام اللازم كونه يشكل الركن الأساس للامن الحياتي والصحي للمواطن".وقد وعد فياض الحاضرين بـ "التواصل مع المعنيين لتحقيق مطالب النقابة واستكمال اللقاءات مع كافة رؤساء ومدراء ورؤساء نقابات مؤسسات المياه في لبنان والاتحاد العمالي العام لتوحيد الرؤية المطلبية، نظرا للدور الأساسي لقطاع المياه وضرورة الحفاظ على استمرارية عمله في هذه الظروف الصعبة".