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لبنان

صعقة كهربائية تودي بحياة الشاب "محمد"

Lebanon 24
10-04-2023 | 10:35
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أفادت مراسلة "لبنان 24" عن وفاة الشاب محمد ع. بعد تعرضه لصعقة كهربائية اثناء عمله في ورشة في منطقة الكورة.
 
 
 
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صعقة كهربائية

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