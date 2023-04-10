مسؤول "حزب الله" بقاعا: سنخوض الانتخابات البلدية بروحية التنافس الإيجابي

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أشار مسؤول منطقة البقاع في "حزب الله" الدكتور حسين النمر الى أن "امامنا استحقاق قادم هو الانتخابات البلدية، التي سواء حصلت أم لم تحصل فقد بدأنا نستعد لخوض غمارها"، مضيفا: "لا نبغي موقعا او منصبا أو زعامة، إنما نريد من الانتخابات البلدية أن تأتي من عوائلنا الكربمة بأفضل ما لديها من شبان، حتى يقدموا الخدمة لأهلهم في كل مواقعها، وهذا هو الهدف الأساس".وخلال رعايته حفل إفطار نظمته مائدة الإمام زين العابدين في حي الدورة الشمالي في الهرمل، بحضور حشد من الفاعليات والأهالي، أكد النمر أن "الأولوية عندنا هي للاستقرار الاجتماعي، فلا نريد أن ننافس أو أن نقصي أحدا، وهدفنا الوحيد التضامن والتكافل والاستقرار الاجتماعي"، مضيفا "نحن في الموقع الذي نستطيع فيه أن نبذل جهدا لإخراج أي بلدية بالتزكية، وبخاصة في هذه الظروف، وسنعمم على كل تشكيلاتنا من أجل خوض هذه المعركة بروحية التعاون والتنافس الإيجابي والتكاتف والخيارات المفيدة لهذا المجتمع والتعاون والخدمة التي نريد أن نوصلها إلى أهلنا من خلال طاقم بلدي متجانس، ونمد أيدينا إلى كل الحلفاء السابقين من أجل أن ننتج مجالس بلدية ذات فائدة"، لافتا الى انه "إذا ما حصل التمديد للمجالس البلدية فحزب الله سيستمر بالوقوف إلى جانب هذه المؤسسات التي هي بحاجة إلى دعم".وختم النمر: "إن مجتمع المقاومة الذي قدم الغالي والنفيس ولم يبخل على المقاومة بشيء هو أمانة في أعناقنا، ومن واجبنا أن نكون إلى جانبه حتى نستطيع ان نكون من أهل الوفاء والمحبة".