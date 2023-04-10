يوم غد.. هذا ما ستشهده "دوائر الدولة"

أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة، في بيان، تمديد الاضراب العام إلى يوم الجمعة الواقع فيه 2023/4/21 ضمناً.

وأكدت الرابطة وقوفها إلى جانب الموظفين إلى حين استعادة حقوقهم، داعية "الزملاء إلى إقفال أبواب الإدارات التي تطلب موظفيها إلى العمل ابتداء من صباح الغد".