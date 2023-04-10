معلومات عن رسالة من الجميل إلى الفرنسيين.. هذه تفاصيلها

ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الإثنين، أنّ لقاء مرُتقباً سيعقد قريباً بين رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل والمستشار الفرنسي باتريك دوريل في قصر الإليزيه - باريس، مشيرة إلى أنّ البحث سيطال الملف الرئاسي ولكن ليس من بوابة فحص المرشحين.

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وأوضحت القناة أنّ الجميل سيُقدّم نقداً كتائبياً للدور الذي تلعبه فرنسا بشأن الإستحقاق الرئاسي، موضحة أنَّ هذا النقد سبق وقدمه الجميل للسفيرة الفرنسية آن غريو، وأضافت: "مع هذا، فإن الجميل أبدى رفضه أيضاً لأسلوب المقايضة في ملف رئاسة الجمهورية وتحديداً معادلة نواف سلام لرئاسة الحكومة مقابل سليمان فرنجية لرئاسة الجمهوريّة".