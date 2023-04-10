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لبنان

معلومات عن رسالة من الجميل إلى الفرنسيين.. هذه تفاصيلها

Lebanon 24
10-04-2023 | 13:05
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ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الإثنين، أنّ لقاء مرُتقباً سيعقد قريباً بين رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل والمستشار الفرنسي باتريك دوريل في قصر الإليزيه - باريس، مشيرة إلى أنّ البحث سيطال الملف الرئاسي ولكن ليس من بوابة فحص المرشحين.
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وأوضحت القناة أنّ الجميل سيُقدّم نقداً كتائبياً للدور الذي تلعبه فرنسا بشأن الإستحقاق الرئاسي، موضحة أنَّ هذا النقد سبق وقدمه الجميل للسفيرة الفرنسية آن غريو، وأضافت: "مع هذا، فإن الجميل أبدى رفضه أيضاً لأسلوب المقايضة في ملف رئاسة الجمهورية وتحديداً معادلة نواف سلام لرئاسة الحكومة مقابل سليمان فرنجية لرئاسة الجمهوريّة". 
 
 
 
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