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لبنان

موقف حاسم.. ما هو قرار "الثنائي الشيعي" بشأن الإنتخابات البلدية؟

Lebanon 24
10-04-2023 | 13:19
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قالت مصادر عين التينة لقناة "الجديد"، اليوم الإثنين، إنّ "الثنائي الشيعي لا يُمانع إجراء الإنتخابات البلديَّة، إلا أن الإمكانيات المطلوبة غير متوفرة حتى اللحظة وسط إستمرار موظفي القطاع العام والعاملين في دوائر النفوس". 
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وتحدثت المصادر عن وجود شكوكٍ في قدرة الحكومة على إدارة الإنتخابات وسط الظروف القائمة، لكنها أكدت أن "الثنائي على إستعداد لخوض الإنتخابات، والتفاهم مع حزب الله في هذا الإطار قيد التنفيذ". 

وأشارت المصادر إلى أن كلّ الهواجس المرتبطة بالإنتخابات البلدية ستُطرح خلال جلسة اللجان النيابية المشتركة، موضحة أنّ التمويل يشكل إشكالية أساسية. 

وكشفت مصادر عين التينة أنّ كل الكتل النيابية من ضمنها "التيار الوطني الحر" و "القوات اللبنانية، لا تريد إجراء الإنتخابات البلدية، وتابعت: "تلك الكتل تقول كلاماً في العلن هو مغاير تماماً لما تعمل عليه في الخفاء، فهي تزايد في ملف الإنتخابات البلدية مع العلم أن مقوماتها مفقودة". 

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