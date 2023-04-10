موقف حاسم.. ما هو قرار "الثنائي الشيعي" بشأن الإنتخابات البلدية؟

قالت مصادر عين التينة لقناة "الجديد"، اليوم الإثنين، إنّ "الثنائي الشيعي لا يُمانع إجراء الإنتخابات البلديَّة، إلا أن الإمكانيات المطلوبة غير متوفرة حتى اللحظة وسط إستمرار موظفي القطاع العام والعاملين في دوائر النفوس".

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وتحدثت المصادر عن وجود شكوكٍ في قدرة الحكومة على إدارة الإنتخابات وسط الظروف القائمة، لكنها أكدت أن "الثنائي على إستعداد لخوض الإنتخابات، والتفاهم مع حزب الله في هذا الإطار قيد التنفيذ".



وأشارت المصادر إلى أن كلّ الهواجس المرتبطة بالإنتخابات البلدية ستُطرح خلال جلسة اللجان النيابية المشتركة، موضحة أنّ التمويل يشكل إشكالية أساسية.