وزير الإعلام أبرق الى نظيره الكويتي مهنئاً بإعادة تعيينه

أبرق وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري إلى نظيره الكويتي عبد الرحمن المطيري، مهنئاً بإعادة تعيينه في الحكومة.

وجاء في البرقية من المكاري إلى المطيري التالي: "يطيب لي ان اتوجه اليكم بتهنئة قلبية بعد اعادة تعيينكم وزيرا للاعلام في حكومة دولة الكويت الشقيقة. إني إذ أبارك لكم بهذا التعيين المستحق، أسأل الله أن يوفقكم في مهمتكم النبيلة لما فيه خير الكويت والامة العربية جمعاء، ويسدّد خطاكم في متابعة المشاريع الواعدة التي سبق أن أطلقتموها في وزارة الاعلام. دمتم أوّلين وطليعيّين أنّى حللتم".