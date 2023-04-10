Advertisement

لبنان

وزير الإعلام أبرق الى نظيره الكويتي مهنئاً بإعادة تعيينه

Lebanon 24
10-04-2023 | 13:34
A-
A+
Doc-P-1055924-638167559258191637.jpg
Doc-P-1055924-638167559258191637.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أبرق وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري إلى نظيره الكويتي عبد الرحمن المطيري، مهنئاً بإعادة تعيينه في الحكومة.
وجاء في البرقية من المكاري إلى المطيري التالي: "يطيب لي ان اتوجه اليكم بتهنئة قلبية بعد اعادة تعيينكم وزيرا للاعلام في حكومة دولة الكويت الشقيقة. إني إذ أبارك لكم بهذا التعيين المستحق، أسأل الله أن يوفقكم في مهمتكم النبيلة لما فيه خير الكويت والامة العربية جمعاء، ويسدّد خطاكم في متابعة المشاريع الواعدة التي سبق أن أطلقتموها في وزارة الاعلام. دمتم أوّلين وطليعيّين أنّى حللتم".
Advertisement
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:05 | 2023-04-11
04:00 | 2023-04-11
07:00 | 2023-04-11
08:26 | 2023-04-11
08:19 | 2023-04-11
08:17 | 2023-04-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website