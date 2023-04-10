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لبنان

أمرٌ يخصّ "حزب الله" يُكشف لأول مرة.. ماذا أعلن نتنياهو؟

Lebanon 24
10-04-2023 | 13:59
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زعمَ رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو أنّ الجيش الإسرائيلي ضرب أنفاقاً لـ"حزب الله" في لبنان، وأخرى لحركة "حماس" في غزة، وذلك خلال الإعتداءات الأخيرة التي شنها قبل أيام.
 
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وفي كلمةٍ له، اليوم الإثنين، أعلن نتنياهو تراجعه عن قراره بإقالة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، مؤكداً أن "تل أبيب لن تسمح بإنشاء بنية تحتية لحماس في جنوب لبنان"، وقال: "حكومتنا لا تسعى لمواجهة واسعة وستعمل لمنع ذلك".
 
وفي سياق حديثه، هدّد نتنياهو دمشق بالقول: "في سوريا، عملنا ضد أهداف إيرانية وأهداف للنظام السوري. يعرف نظام (الرئيس بشار) الأسد بالفعل أن الثمن الذي جعلناه يدفعه ليس سوى البداية. إذا استمروا في السماح بإطلاق الصواريخ وإرسال الطائرات بدون طيار إلى إسرائيل، فإن نظام الأسد سيدفع ثمناً باهظاً للغاية".
 
 
مع هذا، فقد كشف رئيس وزراء العدو أن "الردع في إسرائيل تضرر لكنه سيتم العمل على تعزيزه"، وقال: "إسرائيل ستتصدى لكل المخاطر التي تُهدّد أمنها، وسنعمل بشكلٍ صارم لمواجهة التهديدات التي تُحيط بالكيان".
 
 
 

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