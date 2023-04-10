أمرٌ يخصّ "حزب الله" يُكشف لأول مرة.. ماذا أعلن نتنياهو؟

زعمَ رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو أنّ الجيش الإسرائيلي ضرب أنفاقاً لـ"حزب الله" في لبنان، وأخرى لحركة "حماس" في غزة، وذلك خلال الإعتداءات الأخيرة التي شنها قبل أيام.

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وفي كلمةٍ له، اليوم الإثنين، أعلن نتنياهو تراجعه عن قراره بإقالة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، مؤكداً أن "تل أبيب لن تسمح بإنشاء بنية تحتية لحماس في جنوب لبنان"، وقال: "حكومتنا لا تسعى لمواجهة واسعة وستعمل لمنع ذلك".

وفي سياق حديثه، هدّد نتنياهو دمشق بالقول: "في سوريا، عملنا ضد أهداف إيرانية وأهداف للنظام السوري. يعرف نظام (الرئيس بشار) الأسد بالفعل أن الثمن الذي جعلناه يدفعه ليس سوى البداية. إذا استمروا في السماح بإطلاق الصواريخ وإرسال الطائرات بدون طيار إلى إسرائيل، فإن نظام الأسد سيدفع ثمناً باهظاً للغاية".