حريق أحراج مزبود مُستمر.. ومخاوف من تمدّده إلى المنازل السكنية!

ما زالت النيران مُشتعلة في أحراج منطقة بجيرو التابعة لبلدة مزبود في اقليم الخروب، على الرغم من الجهود المضنية والكبيرة لعناصر الدفاع المدني، منذ مساء أمس، للسيطرة على الحريق الذي استمر طيلة النهار.

Advertisement

ووفقاً للوكالة "الوطنية للإعلام"، فقد كان عناصر الدفاع المدني بلغوا مراحل متقدمة في إخماد النيران، إلا أنّ سرعة الرياح ولوقت طويل، أدت الى توسع رقعة الحريق وتمدده الى مناطق أخرى وانتشاره، وسط مخاوف من بلوغه المنازل القريبة.



وأمام ما يجري، فقد استنفرت آليات الدفاع المدني إلى جانب عددٍ من آليات الإطفاء التابعة لبلديات المنطقة، بالاضافة الى استقدام الصهاريج الخاصة، التي ساعدت في تطويق النيران.



