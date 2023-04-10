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لبنان

تحرّكٌ قد تشهده بيروت قريباً.. من سينفذه؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-04-2023 | 14:45
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كشفت معلومات "لبنان24" أنَّ حراك العسكريين المتقاعدين يترقب نتائج المباحثات التي ستجريها اللجنة الوزارية المكلفة درس موضوع رواتب القطاع العام خلال أوّل إجتماع لها قد يُعقد قريباً، مشيرة إلى أنّه "في حال لم تتم تلبية مطالب المتقاعدين خلال اجتماع اللجنة، فإنه سيتمّ تنفيذ تحرك كبير في الشارع خلال وقتٍ قريب جداً، وستكون العاصمة بيروت نقطة مركزية له".
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وأشارت المصادر إلى أن دعواتٍ بدأت توزّع على مختلف تنسيقيّات العسكريين المتقاعدين تدعوهم إلى الإستعداد للنزول إلى الميدان للمطالبة بتحصيل حقوقهم وتحسين وضعهم المعيشي.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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