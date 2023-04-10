خبرٌ عن الـ50 ألف ليرة.. هل توقف العمل بها؟

لاحظَ مواطنون مؤخراً أنَّ صرّافات آلية تابعة لعددٍ من المصارف، كانت خالية من أوراق ماليّة من فئة الـ50 و الـ20 ألف ليرة لبنانيّة.

ما حصل دفع ببعض المواطنين لطرح تساؤلات عمّا إذا كانت المصارف قد أوقفت العمل بتلك العملة النقدية، لاسيما أنها لم تعد متوافرة ضمن الكثير الصرافات الآلية منذ فترة قصيرة.

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وفي السّياق، قالت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24" إنَّ "بعض المصارف اكتفت بوضع ورقة الـ100 ألف ليرة في الصرافات الآلية، وذلك كي تتمكّن من وضع عملات نقدية بالدولار من فئة الـ10 والـ20 دولاراً".

وأشارت المصادر إلى أنَّه بإمكان المواطن إيداع أي ورقة نقدية بالليرة اللبنانية ابتداءً من 5000 آلاف ليرة وصولاً إلى 100 ألف ليرة، ما يعني أن ورقة الـ50 ألف ليرة ما زالت مقبولة وسارية المفعول ولا صحة عن توقف المصارف عن أخذها من المواطنين.