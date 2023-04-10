إطلاق نارٍ وسلب مواطن في عكار.. هذه تفاصيل ما حصل

سُجّل عراك وتضارب بالأيدي بين كل من "ع.ر." و "أ.ر." في بلدة القرقف العكارية، تطوّر لاحقاً إلى إطلاق نار في الهواء، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.

وبحسب المعلومات، فقد تبيّن أن الإشكال ناتجٌ عن نزاعٍ بين الطرفين على خلفية جرافة صغيرة "بوبكات".

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وفي حدثٍ آخر، تعرّض المدعو "أ.ف." من بلدية ببنين العكارية لعملية طعنٍ وسلب أثناء سلوكه طريق العبده - قضاء عكار باتجاه طرابلس.

ووفقاً للمصادر، فقد اعترض طريق "أ.ف." شخصٌ يملك سيارة من نوع مرسيدس من دون لوحات، ليقوم الأخير بطعن الأول بالسكين وسلبه هاتفه الخليوي مع مبلغ من المال كان بحوزته.